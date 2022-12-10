Англия – Франция 1:2

Голы: Кейн, 54 (пен.) – Чуамени, 17, Жиру, 78.

На чемпионате мира 2022 года определились все полуфиналисты турнира. За последнюю путевку в 1/2 финала сражались гранды европейского футбола – Англия и Франция, пишет 24 канал.

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Команды уверенно прошли в четвертьфинал, одержав на своем пути по три победы. Теперь же действующие чемпионы мира французы добыли в борьбе право продолжить защиту против полуфиналиста прошлого Мундиаля англичан.

Первый тайм за французами

Матч начался довольно ровно. Минуты шли нервно, но под наблюдением профессионализма от обеих команд. На 17-й минуте встречи Чуамэни решил внести коррективы в матч.

Сверхмощным ударом из-за пределов штрафной он проверил рефлексы Пикфорда, которые не помогли ему выручить англичан, 1:0. А матч только начался.

Видео гола Чуамени:

Кейн вернул надежду, которую похоронил Жиру

Во втором тайме все стало еще веселее. Чуамени снова решил поучаствовать во взятых воротах и на этот раз он помог англичанам, сфолишвы в собственной штрафной. Кейну оставалось просто реализовать 11-метровый удар, с чем капитан "трех львов" без проблем справился.

Видео гола Кейна с пенальти

Матч продолжал набирать обороты. Моменты, сейвы, бурные эмоции – все это было в матче Англия – Франция в 1/4 финала ЧМ-2022. На 78 минуте Оливье Жиру решил, что овертаймы командам не нужны. После подачи он умело головой переправил мяч в ворота Пикфорда, даже не успел выскочить на "круглого".

Победный мяч Жиру:

Правда, рекошет от Магуайра немного французам помог. Впоследствии Хари Кейн мог снова выровнять счет ударом с пенальти. Но на этот раз у нападающего сдали нервы, из-за чего он отправил мяч выше ворот. Спасти свою команду от вылета ему не удалось. Матч так и закончился со счётом 1:2.

Французы продолжают двигаться к своему следующему чемпионству на Мундиале. Следующим соперником команды Дешама станет сборная Марокко. А сборная "трех львов" попытается испытать свой характер на ЧМ в США, Канаде и Мексике.