Хорватия – Марокко 2:1

Голы: Гвардиол, 7, Оршич, 41 – Дари, 9.

На чемпионате мира 2022 года наступила пора решающих матчей. В воскресенье, 18 декабря, пройдет финал между Аргентиной и Францией, а днем ранее в Катаре разыграли бронзовые награды.

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В матче за третье место сошлись неудачники 1/2 финала – Хорватия и Марокко. Команда Златко Далича на своем пути выбили бельгийцев и главных фаворитов ЧМ бразильцев, но ничего не смогли сделать против Аргентины (0:3).

В свою очередь, Марокко также присоединилось к вылету Бельгии, обыграв команду Мартинеса в группе. В плей-офф африканцы оставили за бортом Испанию и Португалию и лишь капитулировали в игре с чемпионами мира французами (0:2).

Хорваты раньше уже выигрывали медали ЧМ. В 1998 году "Карта" выиграли бронзу на своем дебютном Мундиале, а четыре года назад подопечные Далича взяли серебро, проиграв в финале Франции.

Марокко впервые дошло до такой стадии и вообще стали первыми африканцами в полуфинале ЧМ. На матч за третье место оба тренера прибегли к ротации, дав время нескольким игрокам запаса.

Поединок начался весело, ведь к десятой минуте было забито два гола. Сначала отличились хорваты, когда после подачи штрафной Перишич подправил мяч на Гвардиола, который головой пробил Буну.

Видео гола Гвардиола:

Но уже через две минуты марокканцы восстановили паритет. После подачи и рикошета от защитника Хорватии мяч оказался у Дари, который в упор расстрелял ворота Ливаковича.

Гол Ашрафа Дари:

В первой половине игры марокканцы были активнее, но на перерыв команды ушли за преимущества Хорватии. Невероятный удар удался Оршичу, который с угла штрафной площади от стойки поразил дальний угол ворот Буна.

Как забивал Оршич:

Как выяснилось, этот выстрел был победным для Хорватии. Во втором тайме "клетчатые" играли от счета. Марокко создало несколько опасных моментов, но реализации нападавших африканцев была не лучшей.

Хорватия добыла третий комплект медалей в своей истории и вторую бронзу на Мундиалях. Марокко же остается без наград, но это не лишает их звания главной сенсации ЧМ-2022.