Франция – Польша 3:1

Голы: Жира, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Левандовский, 90+9 (п)

Французы очень сильно начали поединок. Через 9 минут команда Дидье Дешама подала четыре угловых, но ни один из них не закончился голом. Ближайшим к этому был Варан. Мяч после его удара головой пролетел рядом с левой стойкой, пишет 24 канал .

Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции: видео гола в ворота Польши на ЧМ-2022

Польша смогла ответить только ударом Левандовского из-за пределов штрафной.

Еще несколько раз в игру вступал голкипер польской сборной Щенсный, который на ЧМ-2022 парировал уже два 11-метровых удара.

Убийственный момент упустил Жиру на 29-й минуте матча. Дембеле прострелил на дальнюю штангу, где уже на пас караулил Оливье. С такой позиции сложнее не забить, чем забить. Французский нападающий схватился за голову после столь нереализованного момента в первом тайме.

На 33-й минуте гости получили право на опасный штрафной. Стандарт принялся выполнять Левандовский. Роберт попал в стенку из игроков Франции, которую выстроил Лерис.

Мбаппе пробивал в ближний угол – Щенсны парировал удар Килиана. После углового Дембеле в борьбе влетел в Щенсны. Оба поднялись и продолжили игру.

Лучший момент у поляков имел Зелинский, но с ударом в упор справился Льорис.

Исторический гол Жира

Франция забила в раздевалку после позиционной атаки. Мбаппе нашел классной передачей Жиру , Оливье первым касанием обработал пас, а вторым пробил мимо голкипера Польши – 1:0 .

Интересный факт! Жиру забил свой 52-й гол в футболке сборной Франции. Это позволило ему возглавить список лучших бомбардиров в истории французской команды, опередив легендарного Тьерри Анри, у которого 51 точный удар.

Видео голая Жира

На перерыв французы ушли с минимальным преимуществом в счете.

Удар от Гризманна начал второй тайм. Щенсны снова был на высоте. А вот выстрел Тео Эрнандес был очень неточен.

В начале второй 45-минутки Щенсны в результате борьбы снова лежал на газоне. Медики Польши прибегли спасать одного из своих лидеров команды. Судья отменил взятие ворот после эффектного удара через себя от Жира. Оливье уже в статусе лучшего бомбардира сборной Франции было нацелено оформить дубль.

Полный провал поляков

Много борьбы было во втором тайме. Франция не хотела отпускать из своих рук путевку в 1/4 финала Мундиаля в Катаре. Польше же нужно было забивать, чтобы сравнивать счет.

Глик пробил выше ворот после передачи со штрафного от Зелинского.

"Пожар" был у французских ворот. Защитники не могли разобраться, кто выбьет мяч дальше владений Льориса. В конце концов, французы ликвидировали опасность и сделали это крайне результативно.

Жиру, Дембеле и Мбаппе организовали скорую контратаку. Дембеле классно передачей нашел Мбаппе . Килиан мощным ударом из-за пределов штрафной прошил ближний угол ворот. Щенсны просто не увидел момент удара, потому реагировал по интуиции. Франция увереннее повела в счете 2:0.

Видео первого гола Мбаппе

Подопечные Дешама продолжали давить на ворота Щенсны, не имевшего почти времени на передышку. Левандовский вообще потерялся на фоне мощной атаки Франции.

Поляки пытались создать хоть что-то опасное у ворот Льориса во втором тайме. Но кроме позиционных атак гостям ничего не удавалось.

Безудержный Мбаппе

Вместо этого французы забили в третий раз. И снова в центре внимания был Мбаппе. Уже на первой компенсированной к матчу минуте Килиан мощным ударом снял паучка с дальней девятки владений Щенсны – 3:0 .

Милик ответил ударом ножницами, но стойка взяла на себя красивый удар.

В конце компенсированного времени судья побежал смотреть видеоповтор спустя момент с рукой у француза. После видеопросмотра судья указал на 11 метров. Пенальти принялся пробивать Левандовски и очень неловко пробил. Льорис поймал круглого, но арбитр попросил перебить пенальти.

Со второй попытки Роберт все-таки забил – 3:1.

Франция обыграла Польшу 3:1 и стала еще одним четвертьфиналистом чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Важно! Сборная Франция сыграет в четвертьфинале ЧМ-2022 против победителя матча Англия – Сенегал.