Франция – Польша 3:1
Голы: Жира, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Левандовский, 90+9 (п)
Французы очень сильно начали поединок. Через 9 минут команда Дидье Дешама подала четыре угловых, но ни один из них не закончился голом. Ближайшим к этому был Варан. Мяч после его удара головой пролетел рядом с левой стойкой, пишет 24 канал .
Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции: видео гола в ворота Польши на ЧМ-2022
Польша смогла ответить только ударом Левандовского из-за пределов штрафной.
Еще несколько раз в игру вступал голкипер польской сборной Щенсный, который на ЧМ-2022 парировал уже два 11-метровых удара.
Убийственный момент упустил Жиру на 29-й минуте матча. Дембеле прострелил на дальнюю штангу, где уже на пас караулил Оливье. С такой позиции сложнее не забить, чем забить. Французский нападающий схватился за голову после столь нереализованного момента в первом тайме.
На 33-й минуте гости получили право на опасный штрафной. Стандарт принялся выполнять Левандовский. Роберт попал в стенку из игроков Франции, которую выстроил Лерис.
Мбаппе пробивал в ближний угол – Щенсны парировал удар Килиана. После углового Дембеле в борьбе влетел в Щенсны. Оба поднялись и продолжили игру.
Лучший момент у поляков имел Зелинский, но с ударом в упор справился Льорис.
Исторический гол Жира
Франция забила в раздевалку после позиционной атаки. Мбаппе нашел классной передачей Жиру , Оливье первым касанием обработал пас, а вторым пробил мимо голкипера Польши – 1:0 .
Видео голая Жира
На перерыв французы ушли с минимальным преимуществом в счете.
Удар от Гризманна начал второй тайм. Щенсны снова был на высоте. А вот выстрел Тео Эрнандес был очень неточен.
В начале второй 45-минутки Щенсны в результате борьбы снова лежал на газоне. Медики Польши прибегли спасать одного из своих лидеров команды. Судья отменил взятие ворот после эффектного удара через себя от Жира. Оливье уже в статусе лучшего бомбардира сборной Франции было нацелено оформить дубль.
Полный провал поляков
Много борьбы было во втором тайме. Франция не хотела отпускать из своих рук путевку в 1/4 финала Мундиаля в Катаре. Польше же нужно было забивать, чтобы сравнивать счет.
Глик пробил выше ворот после передачи со штрафного от Зелинского.
"Пожар" был у французских ворот. Защитники не могли разобраться, кто выбьет мяч дальше владений Льориса. В конце концов, французы ликвидировали опасность и сделали это крайне результативно.
Жиру, Дембеле и Мбаппе организовали скорую контратаку. Дембеле классно передачей нашел Мбаппе . Килиан мощным ударом из-за пределов штрафной прошил ближний угол ворот. Щенсны просто не увидел момент удара, потому реагировал по интуиции. Франция увереннее повела в счете 2:0.
Видео первого гола Мбаппе
Подопечные Дешама продолжали давить на ворота Щенсны, не имевшего почти времени на передышку. Левандовский вообще потерялся на фоне мощной атаки Франции.
Поляки пытались создать хоть что-то опасное у ворот Льориса во втором тайме. Но кроме позиционных атак гостям ничего не удавалось.
Безудержный Мбаппе
Вместо этого французы забили в третий раз. И снова в центре внимания был Мбаппе. Уже на первой компенсированной к матчу минуте Килиан мощным ударом снял паучка с дальней девятки владений Щенсны – 3:0 .
Милик ответил ударом ножницами, но стойка взяла на себя красивый удар.
В конце компенсированного времени судья побежал смотреть видеоповтор спустя момент с рукой у француза. После видеопросмотра судья указал на 11 метров. Пенальти принялся пробивать Левандовски и очень неловко пробил. Льорис поймал круглого, но арбитр попросил перебить пенальти.
Со второй попытки Роберт все-таки забил – 3:1.
Франция обыграла Польшу 3:1 и стала еще одним четвертьфиналистом чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.