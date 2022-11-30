Австралия – Дания 1:0

Гол: Леки, 60

Сборная Австралии неплохо проявила себя в предыдущих матчах и вполне справедливо рассчитывала на положительный результат в игре против датчан. Представители Европы наоборот разочаровали своих поклонников невнятной игрой.

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Матч проходил при тотальном контроле мяча датчанами. Однако острее действовали австралийцы. Тактика "Сокеруз", которая им приносила бонусы в предыдущих матчах, сработала и против скандинавов.

На 60-й минуте поединка Мэттью Леки невероятным ударом отправил мяч в правый нижний угол ворот. Ассистировал хавбеку Мельбурн Сити в этом эпизоде Райли Макгри.

Датчане бросились отыгрываться, ведь поражение лишало их любых шансов на продолжение выступления на Мундиале. Однако все попытки сборной Дании разрушали защитные редуты австралийцев.

Финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную победу Австралии, которая обеспечила ей выход в 1/8 финала Мундиаля-2022. Команда Дании покидает Катар на стадии группового раунда. Другим неудачником квартета стала сборная Туниса, которая в параллельном матче победила Францию.

Видеообзор матча Австралия – Дания