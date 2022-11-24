Португалия – Гана 3:2

Голы: Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89

Сборная Португалии выходила на поединок против Ганы в статусе безоговорочного победителя противостояния. Однако ход Мундиаля уже неоднократно доказал тот факт, что для "темных лошадок" турнира не существует авторитетов.

Читайте также Помешали штанги: Уругвай не сумел победить Южную Корею на ЧМ-2022

Этот чемпионат мира станет последним в блестящей карьере Криштиану Роналду. Неудивительно, что во время исполнения гимна он растрогался до слез.

С первых минут португальцы захватили инициативу. Они тотально контролировали мяч и постоянно угрожали воротам африканцам. Однако сломить защиту Ганы оказалось не такой уж легкой задачей.

Роналду с партнерам один за другим тратили прекрасные возможности открыть счет. В первом тайме мяч побывал в сетке ворот Ганы, но арбитр зафиксировал, что Роналду нарушил правила.

На перерыв команды ушли при счете 0:0, оставив самое интересное на второй тайм.

Во второй половине матча травму получил хавбек португальцев Отавио. Фернанду Сандуш был вынужден заменить его на Уильяма Карвалью.

Необязательный пенальти

На 63-й минуте матча арбирт увидел нарушение правил против Роналду и назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел лучший бомбардир португальцев и мощно пробил в упор со стойкой.

Подопечные Фернанду Сантуша несколько успокоились, чем пользовались африканцы.

Валидальная концовка матча

Сначала мощный удар нанес хавбек Аяксу Мохаммед Кудус, но Диогу Кошта оказался на месте.

А через несколько минут Андре Аю воспользовался отличным пасом и восстановил равновесие в матче - 1:1.

Этот гол не на шутку разозлил португальцев, которые в течение двух минут дважды отправили мяч в сетку ворот сборной Ганы. Сначала Жоау Фелиш воспользовался пасом Бруна Фернандеша и реализовал выход один на один с голкипером.

А чуть позже Рафаэл Леау метко пробил по воротам африканцев после паса того же Фернандеша.

Казалось, игра сделана, но на последней минуте основного времени Осман Букари вернул интригу в матче.

Впрочем, финальный свисток арбитру зафиксировал непростую победу португальцев со счетом 3:2.

Видеообзор матча Португалия – Гана

Напомним, в первом матче группы Н сборная Уругвая поделила очки с Южной Кореей.

Важно! Свой следующий поединок Роналду и компания проведут 28 ноября против Уругвая. Сборная Ганы в этот же день сыграет с Южной Кореей.