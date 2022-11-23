Марокко – Хорватия 0:0

Сборные Марокко и Хорватии провели осторожный первый тайм. Хотя борьбы со стороны хорватов было много. Африканская сборная на это отвечала своими опасными моментами. Но вот эти моменты не приводили к прицельным ударам по воротам.

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И даже когда Марокко получил право на опасный штрафной, то мяч попал в стенку из игроков после удара Зиеша.

Так что только концовка первого тайма стала "взрывной", когда хорваты по меньшей мере дважды могли забивать. Первый раз после прострела с фланга Влашич в касание отправил мяч в ворота. Но голкипер Боно сумел отбить мяч. После этого он попал в руку Амрабату, но арбитр сразу же показал, что назначать за такое пенальти не будет.

После этого опасно пробивал Модрич. Но мяч после его удара пролетел над перекладиной ворот.

К слову! Модрич после выхода в этом матче стал одним из игроков, сыгравших на чемпионатах мира в трех десятилетиях. Он дебютировал в 2006 году. После этого сыграл в 2014 и 2018 году, когда Хорватия стала серебряным призером. И вот вышел на поле в 2022 году.

Демонстрировать свои вратарские способности голкиперу хорватов Ливаковичу пришлось во втором тайме, когда опасно головой в падении пробивал Мазрави.

Матч продолжался в темпе, когда каждая из команд ждала ошибки соперника. Но большинство атак захлебывалось еще до того, как у команд возникала возможность для удара.

Матч так и закончился без забитых голов. Это третья безголевая ничья на ЧМ-2022. Перед тем с таким же результатом сыграли Дания против Туниса и Мексика против Польши.

Видеообзор матча Марокко – Хорватия