Япония – Коста-Рика 0:1

Гол: Кейшер Фуллер, 81

После сенсационной победы над Германией (2:1) в первом туре ЧМ-2022 сборная Японии получила отличный шанс выйти из группы Е. Для этого "самураям" нужно было обыгрывать главных неудачников Мундиаля – сборную Коста-Рики.

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Несмотря на статус фаворита этого матча, японцы очень осторожно начали встречу. Зато костариканцы демонстрировали отличный контроль мяча и игру в пас.

Лишь к концу первого тайма подопечные Мориясу вспомнили о своем статусе одного из лидеров группы Е, организовав несколько перспективных атак на ворота Коста-Рики.

Слишком осторожная игра сборной Японии отразилась в нули на табло после первой половины игры.

Такой ход событий не устраивал наставника японцев Мориясу, сделавшего две замены после перерыва. И уже на 46-й минуте футболисты "страны восходящего солнца" организовали первый по-настоящему стопроцентный момент.

Хидемаса Морита совершил отличный индивидуальный проход, завершившийся ударом с предела штрафной. Голкипер костариканцев Кейлор Навас продемонстрировал свое мастерство, отбив летящий под перекладину мяч.

Решающий удар Фуллера

Когда игра приближалась к финальному свисту, сборная Коста-Рики организовала решающую атаку. Защитник Кейшер Фуллер хилым ударом по центру ворот замкнул передачу Ельцина Техеды. Голкипер японцев откровенно проспал эпизод.

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Коста-Рики в матче против Японии, которая выгодна сборной Германии.

Видеообзор матча Япония – Коста-Рика

На данный момент три команды группы Е набрали по три очка. Ноль баллов у Германии, которую сегодня может устроить ничья с испанцами. В заключительном туре "Бундестим" сыграет с Коста-Рикой, а Япония с Испанией.

Напомним, что в воскресенье 27 ноября состоится центральный матч игрового дня Испания – Германия. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.