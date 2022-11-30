Польша – Аргентина 0:2
Голиы МакАллистер, 46, Альварес, 63.
Разрешилась судьба путевок в плей-офф ЧМ-2022 в группе С. В одном из решающих матчей дня Польша встречалась с Аргентиной в борьбе за первое место.
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Кадру устраивала ничья, тогда как Альбиселесте желательно было побеждать после сенсационного проигрыша от Саудовской Аравии в первом туре. Ожидается, что аргентинцы доминировали в матче.
Первый тайм стал звездным временем вратаря поляков Войцеха Щенсны. Кипер Ювентуса совершил девять сейвов, а также отразил пенальти от Лионеля Месси.
Отбит пенальти Щенсны:
Впрочем, после перерыва подопечные Михневича посыпались. Уже на первой минуте второго тайма Аргентина открыла счет. Молина прострелил с фланга и нашел в центре штрафной МакАллистера. Тот несильным, но точным ударом поразил ворота поляков.
Видео гола МакАллистера:
Аргентинцы продолжили давить и удвоили счет в середине второго тайма. Энцо Фернандес вывел Хулиана Альвареса на ударную позицию, и тот нашел момент, чтобы точно пробить из-под польского защитника.
Как забивал Альварес:
После этого поляки смирились с поражением, но пытались не пропустить больше и не получить желтые карты. Дело в том, что в параллельном поединке Мексика выиграла у саудов со счётом 2:0.
Это делало показатели поляков и мексиканцев идентичными – по 4 балла при ничьей в личной встрече и разнице мячей 2:2. Поляки удержали счёт 0:2, а Мексика так и не забила (еще и пропустила в компенсированное время).
Аргентина с первого места выходит в 1/8 финала, где будет противостоять Австралии. Польше же предстоит сразиться с действующим чемпионом мира Францией.
Турнирное положение:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Аргентина
|2
|0
|1
|5:2
|6
|2
|Польша
|1
|1
|1
|2:2
|4
|3
|Мексика
|1
|1
|1
|2:3
|4
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|2
|3:5
|3