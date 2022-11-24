Швейцария – Камерун 1:0

Гол: Эмболо, 48

Лишь на 10-й минуте матча болельщики в Катаре увидели первый удар в створ ворот. Экамби сыграл на добивании, но пробил выше ворот Зоммера, сообщает 24 канал .

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Уже в следующей атаке Швейцария ответила дальним и неточным выстрелом от Джаки. Гранит что-то эмоционально сигнализировал своим партнерам по команде. Похоже, лидер швейцарской сборной никого не нашел взглядом, поэтому решил пробить.

В первые 30 минут команды не показывали чего-то чрезвычайного. Игра в основном проходила без острых моментов. Действительно опасный эпизод был уже на 31-й минуте, но Зоммер не без труда дотянулся до удара с острого угла.

К счастью для швейцарских болельщиков, никто из камерунских футболистов не успел сыграть на добивании.

Очень остро было у ворот Швейцарии. Фай прострелил в штрафную соперника. На передачу отозвался Экамби, но в последний момент из-под ноги мяч выбил защитник.

В первом тайме болельщики голов не увидели. "Сухой" нули на табло.

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Перерыв пошел в пользу Швейцарии, которая уже на 48-й минуте сменила 0:0 на 1:0 в свою пользу.

Шарики идеальным прострелом нашел Эмболо, которому ничего не помешало отправить мяч в ворота гостей. Защитники Камеруна проспали в эпизоде.

На 57-й минуте Чупо-Мотинг классно обыграл защитника уже у ворот Зоммера. Но кое-что затянул с ударом, который уже перекрыл другой защитник и вратарь Швейцарии.

Швейцария ответила еще острее. Онана издал невероятный сейв после удара Варгаса. Уже во время углового Эмболо в упор расстреливал владения соперника, но мяч высоко полетел над перекладиной. Точно пробить помешал ему соперник, потому арбитр назначил угловой.

Швейцарские футболисты комфортно себя чувствовали на футбольном поле. Они продолжали давить на владения Онаны. Хотя забивать больше нужно было камерунцам.

На 68-й минуте Швейцария могла быть еще на шаг ближе к победе, но не забила.

Отмер остро простреливал вдоль ворот соперника. Момент закончился угловым, который швейцарцы просто упустили.

В конце основного времени матча Джака напомнил о себе. Удар Гранита из-за пределов штрафной был крайне неудачным.

Удар Сеферовича заблокировал, казалось, уже отыгранный защитник Камеруна.

Швейцария по минимальной победе над Камеруном стартовала на чемпионате мира-2022 в Катаре.