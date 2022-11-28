Южная Корея – Гана 2:3

Голы: Ки Сын Чо, 58, 61 – Салису, 24, Кудус, 34, 69

В понедельник, 28 ноября, состоялся матч сборных Южной Кореи и Ганы. Представителям Азии и Африки отводилась роль аутсайдеров группы Н. Однако ход матчей первого тура опровергли это мнение.

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Африканцам для выхода в плей-офф обязательно нужно было побеждать корейцев. И уже на 24-й минуте матча ганцы открыли счет. Защитник Саутгемптона Мохаммед Салису лучше всех сориентировался во время суеты в штрафной и с близкого расстояния переиграл голкипера корейцев.

Не успели "азиатские тигры" оправиться от пропущенного гола, как Мохаммед Кудус удвоил преимущество ганцев. Хавбек Аяксу воспользовался пасом Джордана Аю и головой переправил мяч в сетку ворот корейцев.

На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу африканцев. Казалось, что игра сделана, однако с этим были несогласны подопечные Паулу Бенту.

Неудачный камбек

На 58-й минуте встречи Ки Сын Чо неожиданно для защитников африканской сборной сократил отставание в счете. А уже через несколько минут нападающий корейцев делает дубль. Ки Сын Чо легко переиграл голкипера ганцев, воспользовавшись навесным пасом партнера по команде.

Наверняка такого развития событий никто не ожидал. Казалось корейцы вот-вот дожмут африканцев. Но на 68-й минуте матча Кудус безупречным ударом отправил мяч под левую штангу. Счет стал 3:2 в пользу сборной Ганы.

Неужели повторение поединка Камерун – Сербия? Корейцы имели множество прекрасных возможностей вернуть статус-кво в матче, но счастье было на стороне сборной Ганы.

В итоге африканская сборная одержала первую победу на Мундиале и улучшила шансы в борьбе за плей-офф. У корейцев только одно очко в активе и игра с португальцами в последнем туре.

Видеообзор матча Южная Корея – Гана