На чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі виступлять 32 національні збірні. А загалом буде зіграно 64 матчі за 28 днів турніру.
До теми Чемпіонат світу з футболу: турнірна таблиця
В перший день турніру, 20 листопада, буде зіграно лише один матч-відкриття. А на наступний день – три матчі. В решту днів на груповій стадії відбуватимуться по чотири матчі.
Матч на чемпіонаті світу не відбуватимуться 7 та 8 грудня (перерва після матчів 1/8 фіналу), 10 та 11 грудня (перерва після чвертьфіналів), 15 та 16 грудня (перерва після півфінальних матчів).
Календар матчів чемпіонату світу з футболу 2022
20 листопада
- 18:00. Матч-відкриття Катар – Еквадор
21 листопада
- 15:00. Англія – Іран.
- 18:00. Сенегал – Нідерланди
- 21:00. США – Уельс
22 листопада
- 12:00. Аргентина – Саудівська Аравія
- 15:00. Данія – Туніс
- 18:00. Мексика – Польща
- 21:00. Франція – Австралія
23 листопада
- 12:00. Марокко – Хорватія
- 15:00. Німеччина – Японія
- 18:00. Іспанія – Коста-Рика
- 21:00. Бельгія – Канада
24 листопада
- 12:00. Швейцарія – Камерун
- 15:00. Уругвай – Південна Корея
- 18:00. Португалія – Гана
- 21:00. Бразилія – Сербія
25 листопада
- 12:00. Уельс – Іран
- 15:00. Катар – Сенегал
- 18:00. Нідерланди – Еквадор
- 21:00. Англія – США
26 листопада
- 12:00. Туніс – Австралія
- 15:00. Польща – Саудівська Аравія
- 18:00. Франція – Данія
- 21:00. Аргентина – Мексика
27 листопада
- 12:00. Японія – Коста-Рика
- 15:00. Бельгія – Марокко
- 18:00. Хорватія – Канада
- 21:00. Іспанія – Німеччина
28 листопада
- 12:00. Камерун – Сербія
- 15:00. Південна Корея – Гана
- 18:00. Бразилія – Швейцарія
- 21:00. Португалія – Уругвай
29 листопада
- 17:00. Еквадор – Сенегал
- 17:00. Нідерланди – Катар
- 21:00. Іран – США
- 21:00. Уельс – Англія
30 листопада
- 17:00. Австралія – Данія
- 17:00. Туніс – Франція
- 21:00. Польща – Аргентина
- 21:00. Саудівська Аравія – Мексика
1 грудня
- 17:00. Канада – Марокко
- 17:00. Хорватія – Бельгія
- 21:00. Коста-Рика – Німеччина
- 21:00. Японія – Іспанія
2 грудня
- 17:00. Гана – Уругвай
- 17:00. Південна Корея – Португалія
- 21:00. Камерун – Бразилія
- 21:00. Сербія – Швейцарія
3 грудня
- 17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи A – Друге місце групи B. Матч № 49
- 21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи C – Друге місце групи B. Матч № 50
4 грудня
- 17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи D – Друге місце групи C. Матч № 52
- 21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи B – Друге місце групи A. Матч № 51
5 грудня
- 17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи E – Друге місце групи F. Матч № 53
- 21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи G – Друге місце групи H. Матч № 54
6 грудня
- 17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи F – Друге місце групи E. Матч № 55
- 21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи H – Друге місце групи G. Матч № 56
7 – 8 грудня
Перші вихідні дні на ЧС-2022. В ці дні матчів не буде.
9 грудня
- 17:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 53 – Переможець матчу 54. Матч № 58
- 21:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 49 – Переможець матчу 50. Матч № 57
10 грудня
- 17:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 55 – Переможець матчу 56. Матч № 60
- 21:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 51 – Переможець матчу 52. Матч № 59
11 – 12 грудня
Вихідні. Матчів немає.
13 грудня
- 21:00. Півфінал. Переможець матчу 57 – Переможець матчу 58. Матч № 61
14 грудня
- 21:00. Півфінал. Переможець матчу 59 – Переможець матчу 60. Матч № 62.
15 – 16 грудня
Вихідні. Матчів немає.
17 грудня
- 17:00. Матч за третє місце. Команда, яка програла у матчі 61 – Команда, яка програла у матчі 62
18 грудня.
- 17:00. Фінал. Переможець матчу 61 – Переможець матчу 62. Церемонія закриття.