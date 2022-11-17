На чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі виступлять 32 національні збірні. А загалом буде зіграно 64 матчі за 28 днів турніру.

До теми Чемпіонат світу з футболу: турнірна таблиця

В перший день турніру, 20 листопада, буде зіграно лише один матч-відкриття. А на наступний день – три матчі. В решту днів на груповій стадії відбуватимуться по чотири матчі.

Матч на чемпіонаті світу не відбуватимуться 7 та 8 грудня (перерва після матчів 1/8 фіналу), 10 та 11 грудня (перерва після чвертьфіналів), 15 та 16 грудня (перерва після півфінальних матчів).

Календар матчів чемпіонату світу з футболу 2022

20 листопада

  • 18:00. Матч-відкриття Катар – Еквадор

21 листопада

  • 15:00. Англія – Іран.
  • 18:00. Сенегал – Нідерланди
  • 21:00. США – Уельс

22 листопада

  • 12:00. Аргентина – Саудівська Аравія
  • 15:00. Данія – Туніс
  • 18:00. Мексика – Польща
  • 21:00. Франція – Австралія

23 листопада

  • 12:00. Марокко – Хорватія
  • 15:00. Німеччина – Японія
  • 18:00. Іспанія – Коста-Рика
  • 21:00. Бельгія – Канада

24 листопада

  • 12:00. Швейцарія – Камерун
  • 15:00. Уругвай – Південна Корея
  • 18:00. Португалія – Гана
  • 21:00. Бразилія – Сербія

25 листопада

  • 12:00. Уельс – Іран
  • 15:00. Катар – Сенегал
  • 18:00. Нідерланди – Еквадор
  • 21:00. Англія – США

26 листопада

  • 12:00. Туніс – Австралія
  • 15:00. Польща – Саудівська Аравія
  • 18:00. Франція – Данія
  • 21:00. Аргентина – Мексика

27 листопада

  • 12:00. Японія – Коста-Рика
  • 15:00. Бельгія – Марокко
  • 18:00. Хорватія – Канада
  • 21:00. Іспанія – Німеччина

28 листопада

  • 12:00. Камерун – Сербія
  • 15:00. Південна Корея – Гана
  • 18:00. Бразилія – Швейцарія
  • 21:00. Португалія – Уругвай

29 листопада

  • 17:00. Еквадор – Сенегал
  • 17:00. Нідерланди – Катар
  • 21:00. Іран – США
  • 21:00. Уельс – Англія

30 листопада

  • 17:00. Австралія – Данія
  • 17:00. Туніс – Франція
  • 21:00. Польща – Аргентина
  • 21:00. Саудівська Аравія – Мексика

1 грудня

  • 17:00. Канада – Марокко
  • 17:00. Хорватія – Бельгія
  • 21:00. Коста-Рика – Німеччина
  • 21:00. Японія – Іспанія

2 грудня

  • 17:00. Гана – Уругвай
  • 17:00. Південна Корея – Португалія
  • 21:00. Камерун – Бразилія
  • 21:00. Сербія – Швейцарія

3 грудня

  • 17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи A – Друге місце групи B. Матч № 49
  • 21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи C – Друге місце групи B. Матч № 50

4 грудня

  • 17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи D – Друге місце групи C. Матч № 52
  • 21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи B – Друге місце групи A. Матч № 51

5 грудня

  • 17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи E – Друге місце групи F. Матч № 53
  • 21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи G – Друге місце групи H. Матч № 54

6 грудня

  • 17:00. 1/8 фіналу. Переможець групи F – Друге місце групи E. Матч № 55
  • 21:00. 1/8 фіналу. Переможець групи H – Друге місце групи G. Матч № 56

7 – 8 грудня

Перші вихідні дні на ЧС-2022. В ці дні матчів не буде.

9 грудня

  • 17:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 53 – Переможець матчу 54. Матч № 58
  • 21:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 49 – Переможець матчу 50. Матч № 57

10 грудня

  • 17:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 55 – Переможець матчу 56. Матч № 60
  • 21:00. Чвертьфінал. Переможець матчу 51 – Переможець матчу 52. Матч № 59

11 – 12 грудня

Вихідні. Матчів немає.

13 грудня

  • 21:00. Півфінал. Переможець матчу 57 – Переможець матчу 58. Матч № 61

14 грудня

  • 21:00. Півфінал. Переможець матчу 59 – Переможець матчу 60. Матч № 62.

15 – 16 грудня

Вихідні. Матчів немає.

17 грудня

  • 17:00. Матч за третє місце. Команда, яка програла у матчі 61 – Команда, яка програла у матчі 62

18 грудня.

  • 17:00. Фінал. Переможець матчу 61 – Переможець матчу 62. Церемонія закриття.