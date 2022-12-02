Сборной Ганы хватало ничьей, чтобы пробиться в раунд плей-офф. Уругваю же нужна была только победа, да еще с наилучшей разницей. Триумфа со счетом 2:0 им не хватило.

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Матч обещал быть достаточно боевым. Гана хотела отдать долг Уругваю за досадный вылет из четвертьфинала ЧМ-2010. Уже на 16-й минуте поединка арбитр обратился за помощью в ВАР и решил назначить пенальти в ворота Уругвая. Голкипер латиноамериканцев Рочет сбил с ног полузащитника Ганы Кудуса. Вратарь достаточно эмоционально реагировал на такое решение, поскольку считал, что футболист Ганы "нырял". Но бурные эмоции не помешали вратарю отбить 11-метровый и оставить свои ворота сухими. Нереализованный почти 100-процентный момент сбил с толку африканскую сборную. Боевого настроения за ними уже не наблюдалось. Уругвай стал пользоваться эмоциональным преимуществом. На 26 минуте матча уругвайцы выполнили подачу в штрафную Ганы, с которой не смогли справиться двое африканских защитников. Луис Суарес подхватил мяч и нанес удар по воротам, который отразил голкипер "черных звезд", но на добивании первым был Де Арраскаэта. 1:0 Уругвай вышел вперед.

Первый гол Уругвая:

Уже через 6 минут тот же Де Арраскеат оформил дубль. Прекрасным ударом боковыми ножницами он прошил стража ворот Ганы и удвоил преимущество своей команды – 2:0. При таком счете команды ушли на перерыв.

Второй гол Уругвая:

Во втором тайме гонцы вернулись в свой стартовый настрой и решили продемонстрировать, что они настоящие воины. "Черным звездам" этого не хватило, поскольку Уругвай продолжил играть в свою игру. В середине второго тайма Дарвина Нуньеса сбил защитник Ганы в собственной штрафной. Арбитр снова порос помощи в ВАР, но на этот раз пенальти не назначил. Как выяснилось впоследствии, этот пенальти мог вывести Уругвай в следующий раунд. Когда сборная Ганы понимала, что они уже не пройдут дальше, а Уругваю нужно забивать еще один мяч, чтобы пройти в 1/8, они начали тянуть время. Этим они наверняка решили отомстить Уругваю за вылилт из ЧМ-2010. Матч так и закончился со счётом 2:0. Слезы на глазах Луиса Суареза видели все.

Ни Гана, ни Уругвай не смогли выйти в следующий раунд плей-офф. Из квартета группы Н победителями вышли сборная Португалии и Южной Кореи