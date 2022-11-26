Польша – Саудовская Аравия 0:2

Голы: Зелински, 39, Левандовский, 82

Нереализованный пенальти, Аль-Давсари, 45+1 (Саудовская Аравия)

Сборная Саудовской Аравии стартовала с главной сенсации на ЧМ-2022 – команда победила Аргентину. И в стране из-за этого объявили дополнительный выходной, а игроки получили ценные подарки.

Подробнее Футболисты Саудовской Аравии получили ценные подарки после победы над Аргентиной на ЧМ

Польша же в первом матче не смогла обыграть Мексику. В этом матче Роберт Левандовский не реализовал пенальти.

Саудовская Аравия в матче против Польши показала, что победа над Аргентиной не была случайностью. И именно эта команда больше владела мячом и атаковала. Так что Войцеху Щенсны приходилось неоднократно вступать в игру.

Поляки свой гол забили в конце первого тайма. Левандовский получил пас в штрафной, но пробить не сумел. Он сохранил мяч в пределах поля, после чего прострелил на Зелински. И уже полузащитник отправил мяч в ворота.

Аравийцы уже перед свистком на перерыв могли сравнять счет. Арбитр только после пересмотра VAR решил назначить пенальти. Пробивать пошел герой матча против Аргентины Салем Аль-Давсари, но Щенсни отразил его удар. Первым на добивании оказался Мохаммед Аль-Брейк. Но польский вратарь справился и с его ударом. При этом что Аль-Брейк вбежал в штрафную еще до удара, и даже если бы он забил, этот гол могли не засчитать.

Во втором тайме Салем Аль-Давсар мог выправиться за свою неудачу в первом тайме. Но снова Щенсни справился с его ударом.

После этого два случая не реализовали поляки. В обоих случаях мяч попадал в каркас ворот. Сначала, после удара Милика головой, мяч попал в перекладину. А после этого уже Левандовский пробивал в касание. Хотя во время удара мяч срикошетил он колени нападающего и полетел в штангу.

И все же Левандовский отличился забитым голом в этом матче. Он подкараулил ошибку соперника у штрафной площадки, и подхватив мяч, забил гол. Для нападающего это первый гол на чемпионатах мира в целом. Впоследствии он мог и дубль оформить, но не забил.

Польша побеждает и временно выходит на первое место в группе. Теперь "кадру" ожидает матч против Аргентины. Саудовская Аравия тоже сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф – в последнем туре команда будет играть против Мексики.