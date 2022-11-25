Катар – Сенегал 1:3

Голы: Мунтари, 78 – Диа, 41, Диедиу, 48, Дьенг, 84

Обе команды на чемпионате мира стартовали с поражений с одинаковым счетом 2:0. Так что поражение в этом матче почти оставляло команду без шансов выйти в 1/8 финала. И неудачником этого матча стал именно Катар.

Достойно внимания Бисиклета Ришарлисона, шок для Аргентины и Германии: топ-5 голов первого тура ЧМ-2022

В отличие от матча-открытия, катарцы в игре против Сенегала уже не выглядели столь безнадежными. Но игроки Сенегала оказались более опытными.

И первый гол был забит именно после ошибки хозяев турнира в собственной штрафной. После прострела в штрафную, Хухи не выбил мяч, а неудачно его остановил. Точно так, чтобы его подхватил Диа и пробил по воротам. Так счет в матче был открыт.

А сразу после перерыва Сенегал забил и второй гол в матче. После подачи с углового Диедиу головой направил мяч в дальний угол ворот под перекладину.

Но и катарцы не слишком отсиживались в защите. Менди несколько раз спасал Сенегал, демонстрируя чудеса реакции. Но на свой гол катарцы наиграли. После подачи с фланга Мунтари выпрыгнул и головой направил мяч под штангу. На этот раз Менди даже не среагировал

Казалось, что интрига вернулась в матч. Но через несколько минут Сенегал забил третий гол, сняв окончательные вопросы о победителе встречи.

Катар уступил. И почти упустил шансы выйти в плей-офф. Разве что Эквадор победит Нидерланды, и тогда в последнем матче Катар тоже победит "оранье", а Сенегал уступит Эквадору. Тогда сразу три команды будут иметь по три очка (Катар, Нидерланды и Сенегал), и второе место займет сборная с лучшей разницей голов.

Видеообзор матча Катар – Сенегал