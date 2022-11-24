Уругвай – Южная Корея 0:0

Группа H на чемпионате мира 2022 – самая ровная. У каждой сборной в этом квартете есть шанс выйти из группы, а явного фаворита нет. Матч между сборными Уругвая и Южной Кореей только подтвердил это.

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"0" – это не только количество голов в матче между Уругваем и Южной Кореей, но и ударов в створ ворот. Обе команды сыграли слишком аккуратно и почти безошибочно в защите.

Каркас на стороне корейцев

Два наиболее опасных момента были в конце каждого из таймов. И в обоих случаях после удара уругвайцев. А от пропущенных голов их соперников спасал каркас ворот.

В первом тайме Диего Годин пробивал головой после подачи с углового. Но мяч угодил в штангу.

А уже в конце второго тайма единственный гол в матче мог забить Феде Вальверде. Он славится сильным ударом. И решился на дальний выстрел. Но мяч попал в крестовину ворот.

Это уже четвертый матч на ЧМ-2022, закончившийся без забитых голов. Перед этим таким отличились матчи Дания – Тунис, Мексика – Польша и Марокко – Хорватия.

Видеообзор матча Уругвай – Южная Корея