Аргентина – Австралия 2:1

Голы: Месси, 35, Альварес, 57 – Фернандес, 77 (автогол)

В первый игровой день сошлись не только Нидерланды и США, но и аргентинцы с австралийцами. Обе команды начали группу с поражения, но победы в 2-3 турах позволили им выйти в плей-офф.

Как это было Аргентина - Австралия: онлайн-трансляция матча плей-офф ЧМ-2022

После поражения от Саудовской Аравии аргентинцы набирали ход и демонстрировали все более уверенную игру. Австралия же ставила на компанию в защите и реализации моментов.

Большинство игры прошло под диктовку "альбиселесте", но из-за непроходимой обороны соперника подопечные Скалони забили всего раз. Этот гол был на счету Лионеля Месси, проводившего свой 1000-й матч в карьере.

Видео гола Месси:

После комбинации в стеночку Лео получил скидку от Отаменди и точно пробил низом в дальний угол ворот Райана. А уже после перерыва кипер австралийцев учуял, опровергнув мысль о надежной австралийской обороне.

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На ровном месте Мэттью пошел в дриблинг в своей площадке и подарил мяч Хулиану Альваресу. Форвард Манчестер Сити в прикосновение поразил пустые ворота австралийцев.

Відео гола Альвареса:

Аргентина спокойно доводила игру до победы, но шальный гол Австралии накалил страсти. После выстрела Гудвину мяч в свои ворота срезал Энцо Фернандес.

Автогол аргентинцев:

В последние минуты "Соккеруз" пытались надавить на защиту соперника и даже создали несколько супермоментов. Бехич не реализовал момент с 4-5 метров, а в компенсированное время Мартинес спас при выходе Куола один на один.

В конце концов, и у Аргентины были моменты закрыть игру и довели до победного итога. Месси и компания проходят в 1/4 финала, где их соперником станет сборная Нидерландов. Матч начнется 9 декабря в 21:00 по Киеву.