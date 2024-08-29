Украинская сборная отправилась покорять Паралимпийские игры в составе 140 спортсменов. Наша страна впервые в истории этих соревнований борется за награды в 17-ти видах спорта, пишет 24 Канал.

Стоит узнать Паралимпийские игры-2024: общий медальный зачет

Медали Украины

Вечером 29 августа копилка Украины пополнилась первой наградой. Ее автором стал Антон Коль, который завоевал "серебро" на дистанции 100 метров на спине в классе S1. Украинец уступил лишь поляку, а третью строчку занял представитель Италии.



Антон Коль – вице-чемпион Паралимпиады-2024 / Фото Getty Images