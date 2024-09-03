В вечерней сессии состоялось семь финальных заплывов с участием украинских параатлетов. В последнем из них соревновался Игорь Нимченко, пишет 24 Канал.
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Первая медаль в карьере пловца
Во время утренней сессии состоялась квалификация, в которой украинец показал лучшее время – 57.52 секунд. Ближайшего соперника Игорь опередил на 0.59. Поэтому Нимченко был среди главных фаворитов на награду в этой дисциплине.
В финальном заплыве украинский пловец после первых 50 метров был на первом месте, но в итоге финишировал вторым. На последних метрах дистанции Нимченко уступил итальянку Стефано Раймонди.
Игорь Нимченко впервые завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр.
Результат финала с участием Нимченко / скриншот с официального сайта Паралимпиады
Что известно об Игоре Нимченко
- 26-летний пловец представляет Донецкую область.
- Игорь начал заниматься плаванием в 2017 году в "Донецкой областной детско-юношеской спортивной школе для лиц с инвалидностью".
- В 2023 году получил серебряную и бронзовую медаль на чемпионате мира.
- А в этом году стал чемпионом и двукратным серебряным призером чемпионата Европы.
- На Паралимпиаде-2024 Нимченко занимал 5 место на дистанции 50 метров и 6 место на 100 метров вольным стилем.