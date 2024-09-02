Спортсмены боролись за награды в заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S7. Андрей Трусов имел шанс стать двукратным призером Паралимпиады-2024, пишет 24 канал.

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Трусов получил еще одну медаль Паралимпиады-2024

В квалификационном заплыве Андрей Трусов показал второй результат, а Юрий Шенгур – четвертый. Благодаря своим показателям они смогли квалифицироваться в финал.

Трусов начал заплыв с седьмой дорожки, а Шенгур – с восьмой. Юрий Шенгур является дебютантом Паралимпиады-2024.

Украинцы первый бассейн вне топ-3, однако Трусов находился рядом с лидерами, а Шенгур плыл последним. Впоследствии Трусов смог догнать тройку лидеров и стал третьим и держался на этой позиции до конца заплыва, однако на последних метрах завоевал "серебро".

Андрей Трусов во второй раз получает серебряную медаль на Паралимпиаде-2024.

Отметим, что на Паралимпиаде-2024 Андрей Трусов завоевал уже серебряную медаль в плавании комплексным стилем на дистанции 200 метров, класс ЅМ7.