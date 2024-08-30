Александр Комаров выиграл утреннюю квалификацию на 100 метров вольным стилем в классе S5. Время 1:11.26). Украинский пловец держал шанс во второй соревновательный день подряд получить медаль Игр в Париже, пишет 24 Канал.

Интересно Украинский призер Паралимпиады показательно отошел от россиянина во время церемонии награждения

Комаров снова на подиуме

29 августа Комаров завоевал "бронзу" на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5. После чего на церемонии награждения показал позицию свою и всех украинцев к "нейтральным" атлетам.

В финале на 100 метров Александр соревновался с соперниками из Китая (двое), Италии, Испании, Малайзии и Японии. Также в этом заплыве был представитель вражеской страны.

Александр стартовал с 5-й дорожки. Первую часть Комаров пересек вторым, уступая китайцу.

Александр Комаров – паралимпийский чемпион в плавании 2024. Первое "золото" для Украины в Париже.

Это уже 6-я медаль для Украины на этих Паралимпийских играх-2024.