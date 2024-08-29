Прошли уже шесть финальных заплывов, которые принесли Украине две медали. Антон Коль завоевал "серебро" в 100 метрах на спине в классе S1, а Анна Гонтарь стала третьей на 50 метрах вольным стилем (S6), пишет 24 Канал.

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Третья медаль Украины

Другие четыре финала в плавании наград нашей стране не принесли. Александр Комаров стал предпоследним украинцем, который принял участие в финальном заплыве вечером 29 августа.

Украинский пловец выступал в 200 метрах вольным стилем в классе S5. Украинцу досталась шестая дорожка для старта.

На середине дистанции Комаров даже захватил лидерство. Однако после пропустил мимо себя двух соперников, украинец финишировал третьим. Паралимпийским чемпионом с рекордом стал представитель Италии, а "серебро" получил спортсмен, выступающий под "нейтральным" флагом.

Это уже вторая "бронза" Украины на этих Паралимпийских играх-2024 и вообще третья в Париже.



Результаты заплыва / Скриншот с сайта Паралимпиады