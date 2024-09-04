В последнем финале соревновательного дня украинские параплавцы соревновались в миксте 4х100 метров вольным стилем. За медали в этой дисциплине боролись еще шесть команд, пишет 24 канал.

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Сборная Украины завоевала "золото" на Паралимпиаде-2024

В решающем финале национальную команду представляли Марина Поддубная, Алексей Вирченко, Анна Стеценко и Ярослав Денисенко. Украинцы выступали на третьей дорожке. Их соперниками были четверки из Великобритании, Китая, Бразилии, Испании, Японии и США.

Первой начала эстафету Пиддубна, завершившую 100 метров на 6 месте. Вирченко сумел улучшить результат и поднялся на третье место. Третьей на дистанции была Анна Стеценко, завершившая свои 100 метров на 2-й позиции.

Все решилось на последнем этапе плывущей Денисенко эстафеты. Ярослав на последнем метре вырвал победу для нашей команды.

Украинская сборная завершила эстафету с лучшим результатом и завоевала золотую медаль. Наши параатлеты проплыли 400 метров за 3:53.84.

Результат эстафеты / скриншот с официального сайта Паралимпиады-2024

Збірна України з плавання – чемпіон Паралімпіади-2024 у змішаній естафеті на 400 метрів вільним стилем.

Эта медаль стала 51-й для Украины на Паралимпийских играх. Львиную долю наград были получены в плавании. Украинские пловцы завоевали 32 медали.