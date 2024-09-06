Сборная Украины продолжает выступления на Паралимпийских играх-2024 в Париже. За первые восемь игровых дней наша команда получила более 60-ти медалей и закрепилась в топ-10 общего зачета, пишет 24 Канал.
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Первая медаль Украины 6 сентября
Очередной шанс на награду Украина имела в легкой атлетике. В забеге на 1500 метров в классе Т20 участвовала Людмила Данилина, которая уже выигрывала "бронзу" на Играх в Рио-2016.
К счастью, среди соперниц украинки не было "нейтральных" представительниц. Всего за медали в финале боролись 9 легкоатлеток. Двойное представительство было у Венгрии.
С первых метров дистанции Данилина закрепилась в тройке лидеров забега. Представительница Польши после половины дистанции захватила лидерство.
На заключительном круге четыре легкоатлетки оторвались от других соперниц. Данилина пересекла финишную прямую второй.
Людмила Данилина приносит "серебро" Украине – 4:28.40. Это лучший результат в карьере украинки.
Результат финала / Скриншот с сайта Игр
Это 62-я медаль для Украины в Париже.