Сборная Украины продолжает выступления на Паралимпийских играх-2024 в Париже. За первые восемь игровых дней наша команда получила более 60-ти медалей и закрепилась в топ-10 общего зачета, пишет 24 Канал.

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Первая медаль Украины 6 сентября

Очередной шанс на награду Украина имела в легкой атлетике. В забеге на 1500 метров в классе Т20 участвовала Людмила Данилина, которая уже выигрывала "бронзу" на Играх в Рио-2016.

К счастью, среди соперниц украинки не было "нейтральных" представительниц. Всего за медали в финале боролись 9 легкоатлеток. Двойное представительство было у Венгрии.

С первых метров дистанции Данилина закрепилась в тройке лидеров забега. Представительница Польши после половины дистанции захватила лидерство.

На заключительном круге четыре легкоатлетки оторвались от других соперниц. Данилина пересекла финишную прямую второй.

Людмила Данилина приносит "серебро" Украине – 4:28.40. Это лучший результат в карьере украинки.



Результат финала / Скриншот с сайта Игр

Это 62-я медаль для Украины в Париже.