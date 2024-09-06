Максим Николенко встречался с китайцем Жао Шуаем. Украинец после трех партий побеждал со счетом 2:1, однако, к сожалению, все же уступил в драматическом поединке - 6:11, 11:9, 11:9, 7:11, 8:11, пишет 24 Канал.

Читайте также 38-летняя Данилина приносит Украине "серебро" по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Большой успех украинцев

Несмотря на поражение, он стал бронзовым призером турнира в классе MS8. Николенко принес Украине 63-ю медаль.

Отметим, что в другом полуфинале Виктор Дидух победил соперника из Таиланда Писсита Вангпхонпханасири со счетом 3:1. Так что в решающем матче наш спортсмен будет противостоять обидчику Максиму Николенко.

Финальный поединок состоится 7 сентября и начнется в 14.00.

Напомним, что сборная Украины по результатам восьми соревновательных дней размещалась на седьмом месте в общем медальном зачете. Сейчас у нашей страны есть все шансы подняться даже в топ-5.