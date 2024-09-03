Украинские спортсмены соревновались в плавании на спине на дистанции 100 метров в классе S7. Украину представляли Юрий Шенгур, Андрей Трусов и Евгений Богодайко, пишет 24 канал.

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Пополнение медальной копилки Украины

Это уже не первые соревнования для украинских пловцов на этой Паралимпиаде. Юрий Шенгур является дебютантом и еще не имеет медалей на турнире.

В квалификационном заплыве Шенгур показал первый результат, а Богодайко – четвертый.

В финальном заплыве снова первым был Юрий Шенгур, который завоевал "золото", а вторым финишировал Андрей Трусов. Результат нового паралимпийского чемпиона – 1:09.51.

21-летний полтавчанин впервые в своей карьере выиграл медаль Паралимпийских игр и сразу золотую.

Третий участник заплыва от Украины Евгений Богодайко завершил дистанцию ​​на шестом месте.

Результат финала на 100 метров / скриншот с сайта Паралимпиады-2024

Справка. Евгений Богодайко на этой Паралимпиаде-2024 ранее получил две "бронзы", а Андрей Трусов две серебряных медали.

Отметим, что теперь на счету Украины 6 золотых медалей.