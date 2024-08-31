32-летняя спортсменка соревновалась в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S13. Анна Стеценко 31 августа также выходила на старт в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S12, где завоевала серебряную медаль, пишет 24 канал.

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Анна Стеценко взяла медаль на Паралимпиаде-2024

По результатам квалификации заплыва на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S13 украинка заняла вторую позицию и отобралась в финал.

Анна начала заплыв на третьей дорожке.

Начала украинка борьба вне топ-3, а впоследствии все же смогла стать третьей и удержать эту позицию до конца. Анна Стеценко получила еще одну мадель на Паралимпиаде-2024 и стала бронзовым призером.

Справка. Анна Стеценко является четырехкратной чемпионкой паралимпийской чемпионкой, а также серебряным и бронзовым призером. Она имеет четыре золотых медали и одну серебряную Паралимпиады-2016, а также является бронзовым призером Токио-2020.

Отметим, что медали в плавании на Паралимпиаде-2024 получили также Александр Комаров, Ирина Пойда, Анна Гонтарь и Антон Коль.