Украинская фехтовальщица уже записала в свой актив бронзовую медаль в турнире саблисток. Еще одну возможность пополнить медальную копилку Елена Федота-Исаева получила в соревновании шпажисток в женской категории Б, пишет 24 Канал.

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Еще одна медаль в фехтовании

В 1/8 финала украинка победила канадку Тринити Лотиан – 15:9. В следующем раунде соперницей Елены была представительница Таиланда Яна Сайсуни. Из-за поражения (6:15) в этой схватке Федота-Исаева получила шанс побороться за бронзу в отрадном поединке.

В четвертом раунде украинка одолела китаянку Ао Лунжу – 15:13 и вышла в бронзовый финал.

В решающем поединке украинка встречалась с представительницей Гонконга Тун Нга Тин. В итоге поединок завершился в пользу украинки со счетом – 15:6.

Елена Федота-Исаева завоевала вторую бронзовую медаль Паралимпийских игр-2024.

В медальном зачете сборная Украины продолжает занимать седьмое место. На счету наших параатлетов 65 наград: 16 золотых, 21 серебряная и 28 бронзовых.