В первом Антон Коль стал автором первой награды Украины на Паралимпиаде в Париже. Украинец финишировал вторым в заплыве 100 метров на спине в классе S1, пишет 24 Канал.

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Вторая медаль Украины

К сожалению, Роману Бондаренко и Дмитрию Ванзенко не удалось финишировать в топ-3. 20-летняя уроженка Херсона Анна Гонтарь стала первой украинской пловчихой, которая приняла участие в финальном заплыве среди женщин на Паралимпиаде-2024.

Молодая спортсменка боролась за медали на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S6. Гонтарь стартовала с третьей дорожки.

Анна Гонтарь показала время 33.01 секунды и стала третьей на Паралимпийских играх-2024.



Результаты заплыва на 50 метров свободным стилем / Скриншот с официального сайта Паралимпиады

Это уже вторая награда для Украины на Паралимпиаде-2024 и вторая личная медаль в карьере Анны Гонтарь. В Токио украинка завоевала "бронзу" в этом виде программы по параплаванию.