Незрячая параатлетка вышла на старт заплыва на 50 метров вольным стилем. Марина Поддубная соревновалась в классе S11, пишет 24 Канал.

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Марина Поддубная – призер Паралимпиады-2024

В квалификационном заплыве Марина показала второй результат, уступив победительнице 0.27 секунды. Поэтому украинка была одной из реальных претенденток на медаль.

В вечерней сессии состоялся финальный заплыв. Соперницами украинки были семь параплавчинь: три из Китая и по одной из Великобритании, США, Кипра, Нидерландов. Марина стартовала с шестой дорожки.

В итоге украинка финишировала с третьим результатом и получила бронзовую медаль Паралимпийских игр-2024.

Справка. Отметим, что Марина Поддубная становилась бронзовым призером на Играх в Рио-2016 и Токио-2020. 26-летняя спортсменка представляет несокрушимую Харьковскую область.

Таким образом, на счету украинских параатлетов стало 19 городов: 1 золото, 9 серебряных и 9 бронзовых. Медальонному залу в Украине можно получить 20 мест.