Украинские спортсмены соревновались в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S12. Украину представляли Ярослав Денисенко, Максим Веракса и Илья Яременко, пишет 24 канал.

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Денисенко и Веракса завоевали две медали Паралимпиады-2024

В квалификационном заплыве Денисенко показал первый результат, а Веракса – второй. Благодаря этому они успешно прошли в финал.

В финальном заплыве борьба шла между двумя украинцами. После 50 метров первым был Веракс. Однако на последних метрах дистанции его обошел Денисенко и вырвал победу. Его время – 53.11 секунды.

Денисенко стал чемпионом Паралимпиады-2024. У Вераксы – "серебро", а Яременко завершил заплыв на седьмом месте.

Результат заплыва на 100 метров/скриншот с официального сайта Паралимпиады

Ярослав Денисенко принес Украине десятку золотой медали на Паралимпийских играх-2024. Для спортсмена из Полтавы это первое паралимпийское "золото".

Справка. У Ярослава Денисенко в активе 4 "серебра" Паралимпиады-2016. Максим Веракса является восьмикратным паралимпийским чемпионом. В его активе также одно "серебро" и шесть бронзовых медалей Паралимпиад. Илья Яременко имеет "бронзу" Паралимпиады-2016 и серебряную медаль Токио-2020.

Отметим, что Ярослав Денисенко на Паралимпиаде-2024 уже получил бронзовую медаль, а Илья Яременко "серебро".