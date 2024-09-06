Егор Дементьев соревновался за медали Паралимпиады-2024 в велоспорте. Финальная групповая шоссейная гонка С4-5 завершилась для украинского паралимпийца успешно, сообщает 24 канал.

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Егор Дементьев – чемпион Паралимпиады-2024

Украинец финишировал со временем 2:18:59, опередив соперников из Франции ле Канффа и ван де Пола из Нидерландов, занявших вторую и третью строчки соответственно. Дементьев грамотно на финише обошел троих прямых соперников.

К слову. Впервые Егор Дементьев дебютировал на Паралимпиаде в Лондоне-2012, где сразу дважды завоевал "золото" соревнований. Также в Рио-2016 украинец стал чемпионом Паралимпийских игр.

Отметим, что на Играх-2024 в Париже украинский велогонщик получил серебро соревнований. Эта награда стала первой для Украины на велотреке.

Это уже 64 медаль для Украины в общем зачете Паралимпиады в Париже и третья в восьмой соревновательный день (6 сентября).