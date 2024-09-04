В среду, 4 сентября, в Париже состоялся легкоатлетический финал в толкании ядра в классе F32. За медальный комплект в этой дисциплине соревновались 13 спортсменок, пишет 24 Канал.

Читайте также Мария Шпитковская с рекордом Европы стала вице-чемпионкой Паралимпиады по толканию ядра

Москаленко завоевала золотую медаль Паралимпиады

Титулованная украинская спортсменка была среди главных претендентов на медаль. На прошлых Играх в Токио-2020 Москаленко стала чемпионкой Паралимпиады.

Главными конкурентами украинки за медаль высшей пробы была бразильянка Ванна Брито и представительница страны-агрессора Евгения Галактионова.

В финале Анастасия в лучшей попытке толкнула ядро на 8,00 метров. Это новый мировой рекорд в этой дисциплине. Превзойти этот результат не смогла ни одна из соперниц. Кстати, предыдущее достижение принадлежало Брито из Бразилии, которая в итоге получила серебряную медаль.

Результат финала в толкании ядра / скриншот с официального сайта Паралимпиады-2024

Анастасия Москаленко стала чемпионкой Паралимпийских игр-2024. Это второе "золото" в карьере украинской спортсменки.

Что известно об Анастасии Москаленко