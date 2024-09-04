В среду, 4 сентября, в Париже состоялся легкоатлетический финал в толкании ядра в классе F32. За медальный комплект в этой дисциплине соревновались 13 спортсменок, пишет 24 Канал.
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Москаленко завоевала золотую медаль Паралимпиады
Титулованная украинская спортсменка была среди главных претендентов на медаль. На прошлых Играх в Токио-2020 Москаленко стала чемпионкой Паралимпиады.
Главными конкурентами украинки за медаль высшей пробы была бразильянка Ванна Брито и представительница страны-агрессора Евгения Галактионова.
В финале Анастасия в лучшей попытке толкнула ядро на 8,00 метров. Это новый мировой рекорд в этой дисциплине. Превзойти этот результат не смогла ни одна из соперниц. Кстати, предыдущее достижение принадлежало Брито из Бразилии, которая в итоге получила серебряную медаль.
Результат финала в толкании ядра / скриншот с официального сайта Паралимпиады-2024
Анастасия Москаленко стала чемпионкой Паралимпийских игр-2024. Это второе "золото" в карьере украинской спортсменки.
Что известно об Анастасии Москаленко
- 24-летняя спортсменка родилась в Днепре.
- Анастасия является двукратной чемпионкой мира в толкании ядра.
- Триумфальным оказалось выступление Москаленко на Паралимпиаде в Токио. Украинская легкоатлетка стала чемпионкой Игр в толкании ядра и серебряным призером в метании булавы.
- Паралимпиада в Париже стала второй в карьере спортсменки.
- Анастасия выступает в паралимпийской категории F32. К ней относятся спортсмены, имеющие умеренный или сильный гипертонус, атаксию, атетоз, поражающий все четыре конечности и туловище.