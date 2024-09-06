Украинец соревновался в заплыве на дистанции на 100 метров баттерфляем в классе S11. Даниил Чуфаров боролся за третью медаль на Паралимпиаде-2024. пишет 24 канал.

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Еще одна медаль Чуфарова

В квалификационном заплыве Даниил показал четвертый результат и вышел в финал. Чуфарову досталась вторая дорожка, а его соперниками были пловцы из Китая, Чехии, Японии (двое), Бразилии, Нидерландов и Испании.

В решающем заплыве украинец проплыл стометровку за 1:02.86. Этот результат оказался вторым среди участников заплыва. Даниил Чуфаров во второй раз стал серебряным призером Паралимпиады-2024.

Результат заплыва на 100 метров / скриншот с официального сайта Паралимпиады-2024

В общей сложности это уже четвертая награда пловца из Мариуполя на Играх в Париже. Невероятный результат!

Справка. Даниил Чуфаров имеет два "серебра" Паралимпиад 2008 года и 2012 года. Также в активе украинца три паралимпийских "бронзы" – 2008 года, 2012 года и 2016 года.

Отметим, что на Паралимпиаде-2024 спортсмен получил уже одну серебряную медаль и две бронзовых.