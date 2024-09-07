На пути к золотому финалу украинка одолела в четвертьфинале Катажину Маршал из Польши 3:0. В 1/2 одиночного разряда соперницей Марины Литовченко стала румынка Камелия Чирипан, пишет 24 Канал.

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Досадное поражение в финале

Это был последний шанс на медали для украинской теннисистки. В парных разрядах Литовченко в парах с Шинкаровой и Май уступили представителям Бразилии (в четвертьфинале 3) и Польши (в 1/8 финала).

С задачей украинка справилась на отлично, отбросив все волнения в сторону.

В полуфинале Литовченко "проехалась" по сопернице из Румынии, уничтожив ее в трех партиях – 11:5, 11:7 и 11:5. Камелия Чирипан могла радоваться только "бронзой". Зато Марина Литовченко вышла в финал Паралимпиады-2024, где ее ждала встреча с Наджла Имад Лафта аль Дайени из Ирака.

Выход в финал уже гарантировал украинской теннисистке как минимум "серебро".

Первая партия осталась за украинкой 11:8. Однако уже в следующей соперница Литовченко из Ирака сравняла цифры на табло, отдав украинке лишь четыре балла – 4:11. Третья партия была самой напряженной. Дайени лидировала в счете, но Литовченко почти удалось ликвидировать отставание 10:12.

Финальное противостояние перешло в четвертую партию. К сожалению, Дайени удалось лишить Литовченко золотой медали – 8:11.

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К слову. Марина Литовченко уже имеет за своей спиной "бронзу" Рио-2016 и "золото" Токио-2020. Обе награды были получены в одиночном разряде.

Напомним, что Украина уже получила три медали в настольном теннисе. Одну завоевали Виктор Дидух в паре с Ириной Шинкаровой в смешанном разряде в классе XD17 – "бронзу" Паралимпиады-2024. А Максим Николенко выиграл "бронзу" в одиночном разряде в классе 8.

7 сентября Виктор Дидух получил свое второе в карьере паралимпийское "золото", одолев представителя Китая.