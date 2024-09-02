Денис Остапченко и Сергей Паламарчук будут соревноваться в плавании на спине на дистанции 50 метров в классе S3. Спортсмены боролись за новые медали для Украины, пишет 24 канал.

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Остапченко и Паламарчук получили медаль на Паралимпиаде-2024

В квалификационном заплыве Денис Остапченко показал первый результат, что помогло ему успешно выйти в финал.

Остапченко начал заплыв на четвертой дорожке, а Паламарчук – с пятой.

Денис Остапченко обошел немца по дистанции и завоевал "золото", а Сергей Паламарчук стал бронзовым призером Паралимпиады-2024.

Справка. Денис Остапенко является паралимпийским чемпионом Токио-2020, а также в том же году получил серебряную и бронзовую медали Паралимпиады. Сергей Паламарчук является трехкратным бронзовым призером Паралимпиады-2016.

Отметим, что эти медали стали 30-ми для Украины.