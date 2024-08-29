Українська збірна вирушила підкорювати Паралімпійські ігри у складі 140 спортсменів. Наша країна вперше в історії цих змагань бореться за нагороди у 17-ти видах спорту, пише 24 Канал.

Варто дізнатись Паралімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Медалі України

Ввечері 29 серпня скарбничка України поповнилась першою нагородою. Її автором став Антон Коль, який завоював "срібло" на дистанції 100 метрів на спині у класі S1. Українець поступився лише поляку, а третю сходинку посів представник Італії.



Антон Коль – віцечемпіон Паралімпіади-2024 / Фото Getty Images