Максим Веракса, Алексей Вирченко и Илья Яременко соревновались в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, в классе S13. Украина имела шанс получить сразу три медали Паралимпиады-2024, пишет 24 канал.

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Яременко и Вирченко завоевали медали

В квалификации Максим Веракса показал первый результат, а Илья Яременко – второй.

Илья Яременко начал заплыв на шестой дорожке, Алексея Вирченко на третьей, а Максим Веракса – на пятой.

По дистанции все участники шли почти одинаково, однако на финише два украинца оказались в топ-3. Илья Яременко получил серебряную медаль, а Алексей Вирченко стал бронзовым призером.

Максим Веракса стал четвертым. Украинцам не хватило 12 сотых секунды до золотой награды.

Справка. Максим Веракса является восьмикратным паралимпийским чемпионом. В его активе также одно "серебро" и шесть бронзовых медалей Паралимпиад. Алексей Вирченко является серебряным призером Токио-2020, а Илья Яременко имеет "бронзу" Паралимпиады-2016 и серебряную медаль Токио-2020.

Отметим, что этаи медали стали 32 для Украины на Паралимпиаде-2024.