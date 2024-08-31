32-летний спортсмен из Полтавы соревновался за медаль в плавании. Украинский паралимпиец участвовал в заплыве на спине на дистанции 100 метров, класс S12, пишет 24 канал.

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Ярослав Денисенко взял медаль в плавании

Украинец начал заплыв с третьей дорожки.

Ярослав Денисенко шел все время третьим и таким же и приплыл к так называемому финишу. Украинец стал бронзовым призером Паралимпиады-2024.

Победу одержал британец, который установил новый мировой рекорд.

До этого медали в плавании выиграли Александр Комаров, Ирина Пойда, Анна Гонтарь и Антон Коль. Эта медаль стала 13-й для Украины на Паралимпиаде-2024.