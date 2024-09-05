Сборная Украины впервые в истории Паралимпийских игр сыграет в финале голбола. На пути к решающей игре украинские спортсмены одолели действующего чемпиона Бразилию, сообщает 24 Канал.

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Первая для Украины медаль по голболу на Паралимпиаде

В финальной игре украинская сборная встречалась с представителями из Японии, которые в полуфинале одолели Китай. К сожалению, украинские спортсмены не смогли победить японцев.

Матч был напряженный, украинская команда вынуждена была отыгрываться. Основное время финальной игры завершилось со счетом 3:3. После чего противостояние перешло в овертаймы, где по правилу "золотого мяча" победу одержала сборная Японии.

В итоге сборная Украины по голболу стала серебряным призером Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, что впервые мужская сборная Украины была представлена в этом виде спорта на Паралимпиаде-2020. Тогда "сине-желтые" в итоге заняли седьмое место в турнире.