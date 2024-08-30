Все они были в плавании. Антон Коль принес первую медаль Украине на Паралимпиаде-2024. Пловец завоевал "серебро". Также на вторую ступеньку пьедестала поднялась Ирина Пойда, информирует 24 Канал.

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Пятая медаль для Украины

Еще две бронзовые награды в нашу копилку добавили Анна Гонтарь и Александр Комаров. Первую же медаль 30 августа для Украины получил легкоатлет Владислав Белый в соревнованиях по метанию копья.

Борьбу за медали вели сразу два наших спортсмена – Александр Дорошенко и Владислав Белый. Оба атлета с первой попытки поднялись в топ-3 и боролись до последнего за награды.

В итоге, призером соревнований стал Владислав Белый, который показал лучший свой результат сезона – 52,86 метра, что позволило ему занять второе место, другой же украинец с удачной индивидуальной попыткой 51,85 метра остановился в шаге от пьедестала и стал четвертым.



Итоговый зачет спортсменов в соревнованиях по метанию копья / Скриншот с сайта Паралимпиады