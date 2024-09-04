Украинские спортсмены соревновались в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S7. Украину представляли Андрей Трусов, Юрий Шенгур и Евгений Богодайко, пишет 24 канал.

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Андрей Трусов пополнил медальную копилку Украины

В квалификационном заплыве Андрей Трусов показал первый результат, а Юрий Шенгур – второй. Благодаря этому они успешно вышли в финал.

В финальном заплыве безудержный Трусов был первым на финише. Украинец проплыл дистанцию ​​за 26.38 секунды, установив новый мировой рекорд. Отметим, 24-летний пловец улучшил собственное достижение.

Андрей Трусов стал паралимпийским чемпионом по плаванию на 50 метров свободным стилем в классе S7.

Юрий Шенгур завершил заплыв на четвертом месте, а Евгений Богодайко – на шестом.

Результат заплыва на 50 метров / скриншот с официального сайта Паралимпиады-2024

Справка. Андрей Трусов на соревнованиях Паралимпиады-2024 завоевал уже три серебряные медали, Юрий Шенгур одну золотую, а Евгений Богодайко имеет две "бронзы".

Отметим, что эта золотая медаль стала 11-й для Украины на этой Паралимпиаде. В общей сложности наши спортсмены уже получили 50 наград.