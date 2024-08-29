140 спортсменов в 17-ти из 22-х видов спорта представляют Украину на этих Паралимпийских играх. Это рекордное количество дисциплин для нашей страны в истории соревнований, информирует 24 Канал.

Читайте также Паралимпийские игры-2024: общий медальный зачет

Лик наград Украины открыт

Долго ждать первой награды в Париже от наших параатлетов не пришлось. Аж 8 медальных шансов появилось у Украины в первый соревновательный день на Паралимпиаде-2024. Все они в плавании.

В 18:50 стартовал финал по плаванию на дистанции 100 метров на спине в классе S1. Украину в этом заплыве представлял Антон Коль.

Украинец соревновался с соперниками из Испании, Греции, Италии, Польши (двое) и Бразилии. Коль стартовал с 5-й дорожки. Он финишировал вторым и получил серебряную медаль. Антон показал результат 2.33,82.

Это первая медаль сборной Украины на Паралимпийских играх-2024.

Для Антона Коля это третья медаль на Паралимпиадах на дистанции 100 м на спине и в общей сложности пятая в его карьере.