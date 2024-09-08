Марина Мажула, гребчица в байдарке-одиночке, соревновалась за медаль Паралимпийский игр-2024. Украинка успешно выступила в финальном заезде, сообщает 24 канал.

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Марина Мажула серебряный призер Паралимпиады-2024

Украинская гребчица Марина Мажула получила серебряную медаль Паралимпийских игр-2024. Параатлетка завершила финальный заезд со вторым результатом – 52,87.

Украинка уступила, только чилийской спортсменке Катеринн Воллерман. Эта медаль для Мажулы стала второй подряд на Паралимпиаде-2024. До этого Марина получила "серебро" на Играх-2020 в Токио.

Эта медаль стала 80-й для Украины на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Напомним, что Андрей Кривчун также будет соревноваться за медаль в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров в классе VL2.