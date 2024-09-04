Первый шанс пополнить копилку наград в седьмой соревновательный день наша страна имела в финале в беге на 400 метров. В классе T37 в забеге приняли участие два наших земляка – Ярослав Окапинский и Николай Райский, пишет 24 Канал.

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46-я медаль для Украины

Оба наши легкоатлеты попали в топ-6, однако не смогли подняться на пьедестал почета. Райский стал четвертым, а Окапинский занял шестое место.

В дневной сессии для Украины вторым шансом на медаль было выступление Марии Шпаткивской в соревновании по толканию ядра среди женщин в классе F46. И оно уже стало успешным для нашей страны.

Винничанка стала второй, обновив рекорд Европы попыткой на 12,35 метра. Она уступила только Малкамаки Ноэль из США, которая установила мировой рекорд – 14,06 метров.

Отметим, что это первая награда Шпаткивской не только на уровне Паралимпиады, а также и других крупных легкоатлетических турниров.