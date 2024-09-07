Украину в столице Франции в этом виде программы представляли Надежда Долох (на смене), Елена Федота-Исаева, Евгения Бреус и Наталья Морквич. На пути к золотому финалу наши фехтовальщицы одолели соперниц Италии 45:38, информирует 24 Канал.

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Третья медаль в фехтовании для Украины

Уже в четвертьфинале фехтовальщиц из Украины ждала встреча с оппонентками из Польши. Наша женская команда оформила победу аж в 10 уколов – 45:35.

Полуфинал украинкам дался значительно сложнее. Украинская команда боролась за выход в финал против фехтовальщиц из Таиланда. Ни одна из сборных не хотела уступать, это выливалось в счете полуфинала. Напряжение и интрига держалась до последнего укола. К счастью, украинки выстояли и вышли в финал Паралимпийских игр-2024 в командной шпаге – 45:42.

Этот выход уже гарантировал нашим девушкам как минимум серебряные паралимпийские награды.

В финале украинки встречались с представительницами из Китая.

Бреус и Федоте не удалось переиграть соперниц на старте золотого финала. Китай повел в счете аж 10:1. К счастью, Морквич выиграла свою смену 5:7, а в целом 15:8 в пользу китайских фехтовальщиц.

После чего Федота-Исаева не принесла в актив нашей команды ни одного укола. Зато китаянка взяла 5 уколов. Счет стал уже 20:8.

Камбэк имени Бреус

Евгении Бреус удалось создать невероятный камбэк, сократив отставание Украины с 12-ти до лишь 3-х уколов – 25:22. Далее в борьбу вступила львовянка Наталья Морквич.

При счете 30:24 в пользу Китая Федота сменила Морквич. Равная борьба была Кан Су и Еленой Федотой-Исаевой 5:4 и 35:28 на табло.

Гу Хайянь увеличила отставание Украины до 8 уколов – 40:32. Последней в борьбу вступила Бреус, которой нужно было снова ликвидировать солидное количество уколов. Но Цзоу Сюйфен была сильнее в этот вечер за нашу Евгению – 45:37.

К сожалению, наши фехтовальщицы делали все, но не смогли обыграть мощных китаянок в золотом финале в Париже.

Женская сборная Украины стала серебряным призером командной шпаги на Паралимпийских играх-2024!!!

Это третья медаль Паралимпиады-2024 для Украины в фехтовании. Все были добыты в женских соревнованиях.

Интересно! До этого финала командной шпаги в составе украинской сборной только Елена Федота-Исаева поднималась на подиум в Париже. Фехтовальщица завоевала две "бронзы" в индивидуальных соревнованиях.

Теперь в копилке Украины 78 наград на Паралимпийских играх-2024!