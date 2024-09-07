Николай Синюк стал бронзовым призером Паралимпиады-2024

36-летний украинец попал в восьмерку параатлетов, которые соревновались за награды. В финал Николай Синюк отобрался, финишировав со временем 44,20 секунды, сообщает 24 Канал.

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Очередная медаль для Украины

Украинец навязал борьбу соперникам и финишировал в тройке призеров. Он завоевал "бронзу".

Это вторая паралимпийская медаль в карьере Николая Синюка. В Токио-2020 он выиграл дебютное для себя "серебро".



Николай Синюк стал бронзовым призером / Скриншот с сайта Паралимпиады

К слову. Эта медаль стала уже 69-й в копилке сборной Украины на Паралимпиаде-2024.

Отметим, что впереди Украину ожидает еще один финал по гребле. Наталья Лагутенко будет соревноваться на дистанции 200 метров в классе VL3.