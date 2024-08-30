Вслед заа Александром Комаровым на старт вышла Ирина Пойда. Украинская пловчиха соревновалась за медали на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5, сообщает 24 Канал.
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Медальное выступление украинки
Наибольшее представительство на этой дистанции было у Китая – аж три пловчихи. Еще по одной было из Чехии, Германии, Италии и Великобритании.
Пойда стартовала с 5-й дорожки. Первую часть дистанции Ирина проплыла первой. Однако на последних 50 метрах уступила британке Кирне.
Ирина Пойда – двукратный серебряный призер Паралимпиады-2024.
Напомним, что Ирина стала автором последней награды Украины в первый соревновательный день Паралимпиады-2024.
Это вторая медаль за несколько минут для Украины в плавании 30 августа.