Именно Денис Остапченко показал лучшее время в утреннем квалификационном заплыве – 3:21.28. Сергей Паламарчук в своем заплыве финишировал вторым, пишет 24 Канал.

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Двойное представительство Украины принесло результат

На 200 метров вольным стилем украинцы соревновались с соперниками из Италии, Польши, Турции, Германии, Мексики и Австралии. Только Украина имела в этом заплыве двойное представительство.

Следует отметить, что перед этим стартом Остапченко уже собрал полный комплект наград в Париже – "золото" на 50 метрах на спине, "серебро" на 50 метрах вольным стилем и "бронзу" в смешанной эстафете на 4х50 метров комплексным стилем.

Что касается Паламарчука, то Сергей завоевал "бронзу" на 50-метровке на спине в классе S3 на Паралимпийских играх-2024.

После первых 50 метров оба украинца были в топ-3. Уже на отметке 100 метров Остапченко остался лидером, а Паламарчук – четвертый.

За 50 метров до финиша Остапченко пропустил мимо себя турецкого пловца, Паламарчук остался четвертым. На финише Денис Остапченко показал второе время – 3:19.76. Меньше секунды до "золота".

Сергей Паламарчук стал третьим.

Двойной подиум для Украины – "серебро" и "бронза" в последнем финале для украинских пловцов на Паралимпиаде-2024.