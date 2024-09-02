В 20:15 по киевскому времени начались соревнования по прыжкам в длину среди мужчин. У Украины в этом виде легкой атлетики было двойное представительство в виде Александра Литвиненко и Романа Павлика, информирует 24 Канал.

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Двойное представительство принесло результат

Всего участие в финале приняли 9 участников. К сожалению, среди них был и "нейтральный" представитель вражеской страны Торсунов, который был автором мирового и паралимпийского рекордов.

Лучшим результатом Литвивиненко стал прыжок на 5,76 метра и он занял третью позицию. Результат Романа Павлика – 5,59, в итоге седьмая позиция.

Литвиненко при других попытках не смог улучшить результат и так и остался третьим. Александр Литвиненко стал бронзовым призером Паралимпиады-2024.

К слову. Роман Павлик до Парижа получил уже 7 медалей Паралимпийских игр: четыре "золотые", одну "серебряную" и две "бронзовые".

Отметим, что это 33-я медаль Украины на Паралимпиаде-2024.