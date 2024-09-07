В весовой категории до 90 килограммов среди представителей класса J2 Александр Назаренко встречался с представителем Франции Латчуманая Гелиосом. Соперники разыграли золотую и серебряную медали в этой дисциплине, пишет 24 канал.

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Третья паралимпийская медаль Назаренко

На пути к финалу украинский дзюдоист одержал две чистые победы. Сначала Александр со счетом 11:0 оставил за бортом соревнований итальянца Симоне Канниццаро.

В полуфинале Назаренко ипоном победил узбека Давурхона Караматова – 10:0. Отметим, что на 53-й секунде соперник украинца получил шидо за пассивность. Александр вышел в финал, гарантировав "серебро".

Поединок оказался непростым для 38-летнего украинца. На 37-й секунде Назаренко провел активный прием и заработал один балл. До конца поединка судьба победителя держала в напряжении болельщиков. И все же Александр сумел довести схватку до победы.

Украинскому дзюдоисту досталась золотая медаль. Александр Назаренко стал чемпионом Паралимпиады-2024 по дзюдо.

Кстати, это пятая медаль Украины в дзюдо. Ранее "золото" выиграли Наталья Николайчик и Анастасия Гарник, а Давид Хорава и Анжела Гаврисюк получили "бронзу".

Отметим, что Александр Назаренко уже имел в своем активе две паралимпийские медали: "серебро" Рио-2016 и "бронзу" Токио-2020. Теперь у него полный комплект наград.